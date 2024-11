Ennesimo furto con spaccata

Quinta spaccata in pochi mesi. Non c’è pace per il bar Gran Cafè Torino in centro a Palermo. Anche questa volta i ladri hanno spaccato la vetrina e si sono portati via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dalla polizia che è intervenuta insieme alla scientifica per cercare tracce utili e risalire agli autori del colpo.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza

Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza. “Mi dispiace tantissimo – dice Antonio Nicolao vice presidente della prima circoscrizione e fautore di cortei, fiaccolate e raccolte firme che chiedono maggiore sicurezza e legalità per Palermo – Al Gran Cafè Torino è quinta spaccata negli ultimi 12 mesi. Un centro storico martoriato da scippi, rapine, spaccate di vetrine, di auto di spaccio e consumo di droga. Solidarietà a te Maria Teresa a tuo marito e a tutto il personale che ogni giorno lavora con voi. Non mollate capisco che sia davvero difficile ma siete un esempio di lavoratori che ogni giorno combatte per la propria famiglia. Appello alle istituzioni che si occupano di sicurezza più stato per le strade, dagli assistenti sociali alle forze dell’ordine. Si investa sulla sicurezza, sulla cultura e su maggiori percorsi destinati alla disintossicazione dalle droghe”.

Furto con spaccata in pieno centro al locale Un mondo di dolcezza di Palermo

Un altro con spaccata a Palermo. I ladri dopo avere danneggiato la vetrina sono entrati nel locale “Un mondo di dolcezza” in via Maqueda a Palermo. Una volta dentro hanno portato via il registratore di cassa e portato via merce esposta. I danni sono da quantificare. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Qualche giorno prima, un furto con spaccata al ristorante Biga in via Amari a Palermo

Ladri in azione in un ristorante pizzeria a Palermo. I ladri hanno mandato in frantumi la vetrina del locale Biga che si trova in via Amari a pochi passi dall’incrocio tra via Roma e piazza Sturzo. I ladri hanno fatto irruzione nel locale e portato via i soldi in cassa e alcune bottiglie di vino. Le indagini sono condotte dalla polizia. Quanto i poliziotti sono arrivati in zona i ladri erano già fuggiti. Questo colpo è stato messo a segno a distanza di un anno esatto dall’ultimo che il locale aveva subito.

