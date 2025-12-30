Il servizio di raccolta differenziata porta a porta non si fermerà in occasione delle festività di fine anno, ma subirà una variazione d’orario fondamentale per garantire il decoro urbano. Secondo quanto comunicato dalla Rap, l’azienda che gestisce l’igiene ambientale a Palermo, per la serata di Capodanno i cittadini residenti nelle aree servite dal porta a porta dovranno anticipare l’esposizione dei rifiuti. Le frazioni previste dal calendario non andranno più conferite a partire dalle 19, bensì tra le 17 e le 18, poiché il ritiro verrà effettuato regolarmente durante il turno notturno.

Oltre alla gestione ordinaria della differenziata, l’azienda ha predisposto un piano straordinario per far fronte ai residui dei festeggiamenti pubblici. L’attenzione sarà massima in piazza Politeama, sede del concerto di fine anno, e nelle aree limitrofe. Le squadre degli operatori entreranno in azione già a partire dalle 4 del mattino del primo gennaio, con l’obiettivo di ripulire le piazze e le strade interessate dagli eventi e riconsegnare la città alla normale fruibilità in tempi estremamente rapidi.

Per quanto riguarda i Centri comunali di raccolta, il calendario prevede la chiusura totale esclusivamente per la giornata del primo gennaio. Tuttavia, il servizio tornerà operativo già nei giorni successivi e rimarrà garantita l’apertura al pubblico anche per la giornata dell’Epifania. A partire dal 2 gennaio, gli interventi di carattere eccezionale lasceranno spazio ai normali turni di spazzamento e raccolta, con un piano di recupero integrale per smaltire eventuali accumuli verificatisi durante le ore di servizio ridotto nei festivi.

L’ex municipalizzata ha invitato la cittadinanza a consultare il proprio sito ufficiale per verificare con precisione i perimetri delle aree coinvolte dall’anticipo della raccolta. Attraverso una nota, la Rap ha rivolto i propri auguri di buon anno alla città, sottolineando l’impegno dei lavoratori che, con spirito di servizio, assicureranno la massima vivibilità anche in una giornata così particolare.