Indaga la polizia

Raffica di furti a Palermo. Sono quattro i colpi nella notte. I ladri hanno fatto irruzione al Malox, pub del centro storico, una sede di Riscossione Sicilia, l’ex dimora nobiliare Palazzo Asmundo,

Preso di mira il pub ritrovo di tanti giovani palermitani che si trova dietro la moschea di via del Celso. Tre ladri, come mostrano le telecamere di un’attività vicina, si sono avvicinati all’ingresso del pub, hanno spostato le telecamere e sono entrati al Malox dopo aver forzato una finestra. Una volta dentro hanno rovistato ovunque portando via circa 70 bottiglie di superalcolici, quasi 500 euro in contanti e pure l’hard disk della videosorveglianza per non lasciare tracce.

La Scientifica ha eseguito i rilievi repertando un bicchierino di vetro e una lattina sui quali potrebbero esserci le impronte dei responsabili.

“Oggi aperti? no, oggi chiusi, nostro malgrado. – scrivono sulla pagina Facebook i gestori – Perché? perché stanotte il locale è stato derubato e vandalizzato. Tanti negozi, tante attività hanno avuto il nostro stesso problema in questo periodo.

Ora è tempo di concentrare le dirigenze che gestiscono l’ordine in questa agrodolce città di intervenire e dare ordine. Ricordo che quando chiusero per assembramenti il Malox lo scorso maggio vennero circa una decina di forze dell’ordine, di tre reparti differenti, un uso quindi improprio di uomini e mezzi. Conosciamo la paranoia del nostro sindaco circa il controllo su pub e ristoranti, ora bisogna chiedere la stessa attenzione per la sicurezza delle nostre attività, lasciate chiuse in piazze buie, isolate e non controllate. Noi ripartiremo come sempre, domani vi aspettiamo per l’asporto. Amateci come non mai, abbiamo bisogno del vostro affetto e delle vostre coccole”.

Intorno alle 22 di ieri sera ignoti sono riusciti a intrufolarsi a Palazzo Asmundo, più precisamente nella postazione del custode, e hanno rubato un televisore, una radio e 30 euro custoditi in un cassetto. Intorno alle 5 invece i i ladri sono entrati nella sede di Riscossione Sicilia di via Morselli, nella zona della Fiera. L’intrusione ha fatto scattare l’allarme nella centrale operativa di un istituto di vigilanza privata.

Le forze dell’ordine intervenute hanno constatato che qualcuno aveva forzata la gettoniera di un distributore di bevande portando via poche decine di euro. Stesso bottino per i ladri che hanno scassinato la gettoniera di un altro distributore, questa volta di profilattici, di una farmacia in zona Noce. Come avvenuto la sera prima in viale dei Picciotti con la farmacia Di Mino. Sui vari episodi indagano gli investigatori della polizia e dei carabinieri.