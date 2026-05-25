E’ stato estratto dai medici del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Villa Sofia di Palermo e consegnato ai carabinieri del nucleo investigativo il proiettile che ha ferito alla testa la scorsa notte la ragazza di 22 anni a Palermo tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia.

La ragazza è davvero viva per pochi centimetri. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo. La vettura dove viaggiava la ferita ha un vetro rotto. Ancora non è chiaro se la vittima si trovasse in auto o fuori insieme ad un gruppo di amici. I militari stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Lo scorso dicembre una ragazza di 33 anni era stata ferita per errore in piazza Nascè non distante dal luogo dell’ennesimo fatto di cronaca. In quella occasione la prefettura aveva deciso di instituire una quarta zona rossa. Nella nuova zona rossa rientravano piazza Sturzo, via Turati, piazza Nascè e via Isidoro La Lumia.

Come le altre tre zone rosse, quella in via Maqueda, la Vucciria e la zona attorno al teatro Massimo istituite dopo l’omicidio di Paolo Taormina avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre dello scorso anno, anche qui scattano misure di sicurezza straordinarie come più controlli e vigilanza rafforzata e la è possibilità di allontanare in tempo reale soggetti pericolosi, anche pregiudicati.