L'incidente in via Damiani Almeyda

Una ragazzina è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale travolta da una moto in via Damiani Almeyda, davanti all’istituto Alberico Gentili a Palermo.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Cervello”.

Sono in corso indagini da parte della sezione infortunistica della polizia municipale per ricostruire la dinamica.