Incarico conferito a titolo temporaneo

Tempo di nomine alla Rap. Massimo Collesano è stato scelto per ricoprire il ruolo di direttore generale della partecipata del Comune di Palermo. Ad ufficializzarlo una determina emessa dall’Amministratore Unico dell’azienda Girolamo Caruso. Collesano, fino ad oggi dirigente del personale, subentra nel ruolo a titolo temporaneo per tre mesi, “nelle more del nuovo concorso”.

Succede nel ruolo a Roberto Li Causi

Ruolo che era rimasto vacante da oltre un anno. Ciò in seguito alla ‘separazione consensuale’ fra l’ex direttore generale Roberto Li Causi e l’azienda di piazzetta Cairoli. L’ex dirigente abbandonò il ruolo il 6 agosto 2021, in seguito ad alcune divergenze con l’amministratore unico Girolamo Caruso.

L’esperienza di Massimo Collesano

Posizione nella quale Massimo Collesano entra con una certa esperienza all’interno dei ranghi di Rap, con oltre 10 anni di militanza all’attivo. Il dirigente si è inoltre occupato di referire in Consiglio Comunale relativamente a tutte le più importanti vicende che hanno riguardato l’azienda. Fra questa la spinosa questione del tariffario TARI.

Piano economico finanziario gravato dagli extracosti che la partecipata del Comune ha dovuto sostenere dopo l’esaurimento della sesta vasca. Struttura oggi ‘rimpiazzata’ dagli abbancamenti in quarta vasca e nella terza bis, in attesa che venga completato il primo lotto di interventi relativi all’edificazioni della settima vasca. Opera in ritardo rispetto alla tabella di marcia prospettata in fase progettuale.