indaga la polizia

Rapina questo pomeriggio in via Altofonte a Palermo nel negozio Pausa Caffè. Due giovani sono entrati armati di pistola e hanno rapinato quanto c’era in cassa.

Sono entrati nell’esercizio commerciale con il volto coperto da caschi e si sono diretti alla cassa. Poi secondi e avevano arraffato tutto e scappati via.

Avevano lasciato fuori lo scooter Sh nero e sono scappati contromano in direzione di viale Regione Siciliana.

Sono intervenute le volanti della polizia e la scientifica per eseguire i rilievi.