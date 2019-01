Indagano gli agenti del commissariato

Rapina nel tardo pomeriggio di ieri alla parafarmacia a Bagheria in via Papa Giovanni XXIII. Due rapinatori sono entrati nel negozio Integra. Hanno minacciato le impiegate e sono riusciti a portare via un bottino di circa 500 euro.

Sull’episodio indaga la polizia che ha ascoltato le dipendenti per ricostruire l’accaduto e acquisire le descrizioni dei malviventi.

Il personale ha raccontato del caos seminato ieri pomeriggio dai due rapinatori, entrati a volto coperto. Una delle dipendenti si sarebbe sentita male.

Le hanno minacciate e le hanno costrette a svuotare il registratore di cassa e a consegnare loro i contanti.

Una volta arraffato il bottino i due rapinatori sono fuggiti per raggiungere un mezzo parcheggiato non lontano dalla parafarmacia per allontanarsi e fare perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza anche dei negozi della zona.