Indaga la polizia

Un uomo a volto coperto ha fatto irruzione quasi a chiusura nella profumeria «Cocoon» di via Leonardo da Vinci e ha portato via i soldi in cassa.

Ha detto alla commessa “o mi dai i soldi o ti ammazzo”.

Il bandito è poi fuggito a piedi verso il Motel Agip. Subito dopo l’ assalto dal negozio è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivate alcune volanti della Polizia.

I poliziotti hanno avviato le indagini per tentare di individuare il rapinatore. Nel locale ci sono le telecamere che hanno ripreso le fasi del colpo. Il bottino è da quantificare.