Rapina all’ufficio postale a Bagheria. Due uomini armati di pistola hanno fatto irruzione nell’agenzia in via Costanza d’Altavilla e hanno minacciato i dipendenti e il direttore. Sotto la minaccia delle pistole si sono impossessati di qualche centinaio di euro e sono fuggiti via. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere.

Uno aveva il volto completamente travisato da un casco e una mascherina, mentre l’altro ha agito senza nascondere il viso, noncurante della presenza della videosorveglianza. Dopo aver varcato l’ingresso, i due avrebbero minacciato i presenti con l’arma prima di puntarla contro il direttore e un impiegato per costringerli a svuotare i cassetti.

Una volta presi i pochi contanti disponibili, i rapinatori sono scappati a piedi per raggiungere con ogni probabilità un terzo complice o un mezzo parcheggiato lontano dall’ufficio postale e da eventuali telecamere. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Bagheria che hanno ascoltato i testimoni e sequestrato i video che potrebbero fornire qualche informazione utile per risalire all’identità dei responsabili.