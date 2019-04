Un altro colpo in provincia e sempre ad un ufficio postale. Come successo a Castellana Sicula in due sono entrati all’ufficio postale di Porticello, frazione di Santa Flavia.

Due banditi armati e a volto coperto hanno colpito ieri mattina, intorno alle 10, nella filiale di via Vittorio Emanuele Orlando facendosi largo tra i clienti in coda. Una volta dentro hanno minacciato i cassieri e si sono fatti consegnare i contanti. Il bottino, ancora da quantificare con esattezza, ammonterebbe a circa 500 euro. Poi la fuga a piedi.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi impiegati dell’ufficio postale dopo aver visto uscire i due banditi. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ascoltato il racconto dei presenti che hanno fornito una descrizione dei due malviventi. Pare che non lontano dalla filiale ci fosse un terzo complice ad attenderli dentro un’auto col motore ancora acceso.

I militari hanno poi acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile per le indagini. Appena 5 giorni fa, in una filiale di Castellana Sicula, due banditi sono riusciti a forzare con un piede di porco la porta blindata posta a protezione degli impiegati e a scappare con 25 mila euro in contanti.