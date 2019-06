Il colpo all'agenzia monte paschi di siena in via ammiraglio rizzo

Rapina nell’agenzia Monte dei Paschi di Siena a Palermo. Un uomo è entrato nell’agenzia e ha minacciato il cassiere.

Non trovando niente in cassa ha preso i soldi di un cliente che si trovava nell’agenzia di via Ammiraglio Rizzo ed ha portato via il denaro che l’uomo doveva versare.

La versione è ancora al vaglio degli agenti di polizia che fino a tardi venerdì pomeriggio sono stati in banca per visionare le immagini del sistema di videosorveglianza.

L’uomo sarebbe entrato con il volto parzialmente travisato. Sono stati sentiti i dipendenti e i clienti che si trovavano nell’agenzia. Anche gli agenti della scientifica sono intervenuti per ricercare tracce utili che possano fare risalire all’autore del colpo.