Indaga la squadra mobile

Rapina in casa in pieno giorno a due anziani palermitani in via Gustavo Roccella a Palermo. Qualcuno è salito al quinto piano del palazzo in ascensore. Hanno bussato a casa di marito e moglie e sono entrati nell’appartamento.

Hanno minacciato i due coniugi, il marito tra l’altro sta molto male, e si sono fatti consegnare soldi e gioielli. Un colpo pianificato pare. Le telecamere sia del palazzo che di un vicino cantiere erano fuori uso. Strano perché erano state verificare fino a pochi giorni fa.

Sono intervenuti gli agenti della squadra mobile e della scientifica che hanno cercato tracce utili per risalire agli autori del colpo. Non è escluso che nella zona c’era qualche telecamera che ha ripreso chi è entrato ed è uscito dal palazzo.