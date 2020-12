Rapina questa sera nel negozio via La Malfa 14 nell’omonima via a Palermo. In due a volto coperto e armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio dove c’erano ancora una ventina di clienti.

I commessi hanno fatto chiudere alcuni clienti nei camerini in attesa che il colpo fosse concluso e il pericolo scampato per quanti si trovavano nell’esercizio commerciale. I due malviventi armati di pistola si sono diretti alle casse e hanno svuotato i cassetti. Il bottino è da quantificare.

I due sono fuggiti a bordo di un’auto. E hanno fatto perdere le tracce. Una volta in fuga i commessi sono riusciti a lanciare l’allarme. Sono arrivati gli agenti di polizia che hanno sentito i testimoni e acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai due rapinatori.