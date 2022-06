Denunciato un parcheggiatore abusivo

Rapina all’ufficio postale in via San Lorenzo a Palermo. Due giovani armati sono entrati nell’agenzia e si sono diretti alle casse. Hanno minacciato i dipendenti e si sono portati i soldi. Il bottino è da quantificare.

Sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare di trovare tracce utili per risalire ai rapinatori. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di individuare gli autori del colpo. I due giovane erano con il volto coperto da mascherine e cappellino. Gli agenti hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza attorno all’ufficio postale e nelle vie limitrofe.

Rapina agenzia di assicurazioni in via delle Alpi

Rapina ad una agenzia di assicurazione Sara in via delle Alpi a Palermo. Due giovani sono entrati nel locale e hanno minacciato i dipendenti e si sono portati via i soldi in cassa. Il bottino è in corso di quantificazione. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia dello Stato.

Denunciato parcheggiatore abusivo

Un parcheggiatore abusivo è stato denunciato in via Bernardino Molinari a Palermo. Il palermitano di 40 anni G.P è stato sorpreso dai carabinieri mentre chiedeva soldi agli automobilisti. Non appena ha visto i militari l’uomo ha cercato di andare via ma è stato bloccato e identificato. Per lui è scattata la denuncia e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il provvedimento di daspo.