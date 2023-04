Assalto ad un supermercato con un paio di forbici, due arresti a Lascari

Ignazio Marchese di

14/04/2023

I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno eseguito un’ordinanza ai domiciliari emessa dal gip di Termini Imerese, nei confronti di un 33enne e di un 29enne palermitani, accusati di una rapina aggravata in concorso commessa lo scorso 14 marzo ai danni di un supermercato di Lascari nel Palermitano.

Le indagini

Le indagini condotte dai militari coordinati dalla procura avrebbe consentito di risalire ai due autori del colpo. I due giovani, minacciando i due dipendenti dell’esercizio commerciale con un paio di forbici, si sarebbero impossessati dell’incasso, ammontante a circa 370 euro in contanti.

Il racconto delle vittime

Grazie al racconto delle vittime, di alcuni testimoni e delle immagini di videosorveglianza i carabinieri sono riusciti a risalire ai presunti autori del colpo che si trovano ai domiciliari.

La piaga delle rapine

Quella delle rapine con mezzi di fortuna come forbici e taglierini è una piaga senza sosta in Sicilia. le ultime di cui si ha notizia sono state commesse in uffici postali all’inizio del mese.

La prima all’ufficio postale in via Brunetto Latini a Palermo il 5 aprile scorso. Un giovane a volto coperto è entrato nella filiale e ha minacciato la dipendente facendosi consegnare i soldi che si trovano in cassa.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo. Sono stati sentiti anche i dipendenti per raccogliere indizi utili per identificare il rapinatore.

Rapina all’ufficio postale in via Enrico Toti

Rapinatore in azione in precedenza anche all’ufficio postale in via Enrico Toti a Palermo. Un giovane armato di taglierino si è presentato alle casse dell’agenzia non distante da corso Tukory e ha minacciato i dipendenti e si sarebbe impossessato di circa 2 mila euro.

Le indagini sono condotte dalla polizia che ha acquisto le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ufficio postale e della zona.

Sono almeno tre i colpi negli ultimi mesi messi a segno ai danni della stessa agenzia.