Rapinata una gioielleria in via Giuseppe Alessi a Palermo. Due uomini incappucciati e armati di pistola hanno minacciato il titolare del negozio Grigioro. Hanno puntato la pistola e hanno preso bracciali, collane e anelli in oro.

Appena usciti dal negozio sono stati inseguiti dal titolare e da due passanti. Hanno cercato di raggiungere lo scooter che avevano lasciato nei pressi del negozio, ma sono stati quasi raggiunti dagli inseguitori tanto che per evitare guai hanno lanciato la refurtiva e la pistola per strada. L’arma è risultata una pistola giocattolo. Sono intervenuti i carabinieri della stazione Crispi che hanno recuperato la refurtiva e la pistola.

I militari del Nucleo radiomobile e della stazione Crispi hanno ascoltato il titolare della gioielliera e altri testimoni prima di avviare le indagini per rintracciare i responsabili dell’assalto. Altri dettagli utili potrebbero arrivare dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività ma anche da quelle installate lungo il percorso della fuga.