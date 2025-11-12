Rapinata in piazza Politeama a Palermo. Una ragazza di 23 anni era seduta su una panchina, da sola, quando un uomo, forse armato, l’avrebbe minacciata per portarle via la borsa. È l’episodio denunciato da una ragazza che la scorsa notte, mentre si trovava nella zona del Politeama, sarebbe stata rapinata da qualcuno con il volto parzialmente travisato e poi fuggito a piedi.

Dopo l’allarme, lanciato intorno alle due tramite la linea 112, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale hanno raggiunto la giovane in piazza Castelnuovo. La vittima ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata da un uomo che avrebbe mostrato una pistola. “Non ne sono sicura, c’era molto buio”, ha detto agli investigatori.

Dentro la borsa rubata dal rapinatore c’erano vestiti e pochi altri effetti personali. La ragazza è stata invitata a sporgere denuncia ma gli investigatori hanno già avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate nella zona che serviranno a trovare un riscontro sul racconto della vittima.