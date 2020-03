Indaga la polizia

Due rapine a Palermo. Un negozio all’ingrosso di detersivi in zona Montegrappa e un’agenzia di trasferimento denaro vicina a via Oreto.

Sono due gli episodi di rapina registrati in città negli ultimi due giorni e sui quali indagano gli investigatori della polizia e dei carabinieri. Al vaglio in entrambi i casi le immagini delle telecamere di vari impianti videosorveglianza installati nelle vicinanze.

La prima è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Errante, a pochi passi dalla stazione centrale. Secondo quanto riferito dal titolare dell’attività alla polizia tre uomini hanno fatto irruzione nella sua agenzia Moneygram, lo hanno minacciato lasciando intendere di essere armati e si sono fatti consegnare un bottino di circa 3 mila euro.

Il giorno successivo è toccato al negozio Serena Detersivi di via Filippo Marini. In questa occasione due banditi armati di coltello sono entrati nell’attività, si sono diretti versi le casse e dopo puntato l’arma contro una dipendente e si sono impossessati dei soldi custoditi in quel momento nel registratore di cassa, ovvero poco più di 300 euro.