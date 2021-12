Rapine a Palermo. Sono state prese di mira farmacie e parafarmacie nel mirino dei rapinatori. Sono due i colpi registrati negli ultimi giorni: il primo in via Marchese Ugo, all’angolo tra via Libertà e via Notarbartolo, risale a giovedì scorso.

Un uomo a volto coperto è entrato nella farmacia Lo Casto intorno alle 18.15, ha minacciato una dipendente e l’ha costretta a svuotare la cassa. Il bottino ammonta a circa 200 euro.

L’altra rapina è stata messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri in via dei Cantieri. Due rapinatori, con il viso coperto dalla mascherina, hanno fatto irruzione nella parafarmacia Minore che si trova all’angolo con largo Villaura, hanno lasciato intendere di essere armati e si sono fatti consegnare circa 300 euro dalla dottoressa che si trovava dietro al bancone. Poi la fuga.

Su entrambi gli episodi indagano gli agenti di polizia che, oltre ad aver ascoltato i lavoratori, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per gli investigatori. La parafarmacia di via dei Cantieri era già stata rapinata a luglio. Anche in quell’occasione due rapinatori avevano minacciato una dipendente costringendola a dare loro circa 200 euro.