Donna rapinata in via dell'Artigliere

Un egiziano di 33 anni è stato aggredito, minacciato e rapinato a Palermo nel centro storico. L’uomo è stato preso di mira poco prima della mezzanotte in piazza Sant’Anna, nei pressi di un locale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la vittima è stata accerchiata da quattro extracomunitari che facendo intendere di essere armati gli hanno intimato di consegnare il cellulare.

La vittima ha cercato di reagire, ma è stata spintonata e colpita al volto, finendo violentemente per terra. I rapinatori sono riusciti a impossessarsi dello smartphone e si sono poco dopo dati alla fuga, facendo perdere le tracce tra i vicoli del centro storico.

I sanitari del 118 l’hanno trasportato in ospedale.

Un’altra rapina è stata messa a segno in via dell’Artigliere, nella zona residenziale della città. In questo caso è finita nel mirino una donna di 46 anni. E’ stata bloccata e spintonata da un uomo che dopo le minacce si è impossessato del suo cellulare. Il rapinatore è fuggito a bordo di un monopattino.