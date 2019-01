Indaga la polizia

Rapine nel fine settimana a Palermo. Sono stati presi di mira il Conad in via Settembrini e la farmacia Virga in via Leonardo da Vinci.

Tre banditi sono entrati in azione in via Settembrini al Conad sabato sera a chiusura. Hanno minacciato gli impiegati e i clienti.

In pochi minuti hanno prelevato i soldi che c’erano nelle casse e poi sono fuggiti verso piazza Noce. Il bottino è da quantificare. Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.

Due giovani a volto coperto sono entrati nella farmacia Virga in via Leonardo da Vinci, venerdì sera. Anche loro armati di coltelli hanno minacciato i titolare e i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi in cassa: alcune centinaia di euro.

Poi sono fuggiti verso Borgo Nuovo. Sono in corso indagini per risalire agli autori.