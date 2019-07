Indagini in corso di carabinieri e polizia

Rapina violenta questa mattina a Bagheria. Il titolare della tabaccheria in via Angiò è stato aggredito fuori dal negozio mentre stava portando l’incasso in banca. Il bottino di circa 15 mila euro.

L’uomo è stato ferito con un coltello e colpito alla testa con i caschi da due banditi fuggiti a bordo di una moto.

L’esercente stava raggiungendo l’istituto di credito che si trova a poche centinaia di metri dal suo punto vendita quando è stato affrontato dai rapinatori e colpito al braccio con il coltello.

I primi ad intervenire i vigilanti della Ksm – arrivate proprio dalla banca in cui sarebbe avvenuto il deposito – che hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza e dei carabinieri.

I militari intervenuti hanno raccolto le prime informazioni dalla vittima della rapina e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso tutte le fasi del colpo.

Il commerciante è stato trasportato al Pte di Bagheria per essere medicato.

Un’altra rapina con un ferito era stata messa a segno martedì sera in piazza Scaffa a Palermo. Ad essere preso di mira un distributore Eni.

Qui due uomini a volto coperto hanno minacciato un impiegato originario del Bangladesh. Il benzinaio ha reagito e i due lo hanno ferito alla testa a colpi di casco.

Così si sono impossessati dell’incasso circa mille euro. Poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Il lavoratore aggredito è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla per essere medicato.

Nel distributore di benzina era presente l’impianto di videosorveglianza. Gli agenti di polizia hanno acquisito il filmato per cercare di risalire agli autori del colpi.