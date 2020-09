Le indagini del commissariato Oreto Stazione

La Polizia di Stato ha arrestato Nicolò Gambino, 32 anni e Amir Guiga, 26 anni, entrambi palermitani di Ballarò accusati di rapina violente ai danni di due passanti avvenute lo scorso 25 luglio.

Le due aggressioni sono avvenute in piazza Croce dei Vespri. Uno dei due ha puntato un coltello alla gola della vittima che ha consegnato il cellulare. Nel secondo caso, un uomo di 40 anni è riuscito a fuggire. Ad incastrare i due giovani sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.

Le vie di fuga di uno dei malviventi, in entrambe le rapine, è stata la stessa la via Giovanni da Procida e la via Alessandro Paternostro. L’altro è stato trovato in piazza Brunaccini ed è stato riconosciuto quale autore dei colpi. I due sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli.