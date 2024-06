Nel capoluogo saranno montati 40 ecocompattatori

Recopet, un progetto di Corepla

Todaro, premialità per chi ricicla

Like this: Like Loading...

Con questo obiettivo arriva a Palermo, il progetto innovativo per migliorare l’intercettazione delle bottiglie per bevande in PET. Recopet è un progetto di, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.L’ecompattatore di bottiglie in Pet è stato inuagurato oggi a Palermo, a Piazza Castelnuovo. A Palermo ne sono attivi già sei, distribuiti tra centro e periferia. E’ il primo passo, perché grazie alla collaborazione con il Comune e Rap SpA, infatti, saranno installati a Palermo 40 ecocompattatori di nuova generazione per consentire ai cittadini di conferire le bottiglie di bevande in PET, ricevere premi e contribuire così al ciclo virtuoso del, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie. “Siamo molto felici del percorso fatto fin qua e di essere arrivati anche nel capoluogo di questa bellissima regione- ha dichiarato, Presidente Corepla “Fino a ora sono state oltre 1 milione le bottiglie in PET avviate a riciclo grazie all’installazione capillare dei nostri ecocompattatori sul territorio nazionale, un lavoro sinergico che gratifica gli sforzi compiuti in materia di economia circolare e consolida il modello italiano di eccellenza basato sul riciclo. Siamo convinti che, grazie alla collaborazione con il Comune e RAP SpA, sarà possibile incoraggiare e diffondere questo sistema virtuoso e migliorare ulteriormente questi importanti risultati”La raccolta differenziata – spiega il presidente di Rap– è condizione essenziale per un corretto trattamento dei rifiuti. Se non si potenzia questa parte della filiera, qualsiasi altro processo si rivelerà vano. Differenziare esignifica ridurre la quantità di materiale da portare in discarica, ma soprattutto abbattere gli sprechi, economizzare le risorse e difendere l’ambiente. Anche per questo – continua Todaro – riteniamo strategiche tutte le attività volte a promuovere e sostenere politiche ambientali basate sul riuso e riciclo dei rifiuti. In questa ottica rientra naturalmente anche la raccolta selettiva delle bottiglie in Pet (per uso alimentare), con l’obiettivo di riconoscere una premialità nell’ambito del circuito che sarà creato in tempi molti celeri, migliorando anche la consapevolezza dei cittadini. In questo contesto si inquadra perfettamente la collaborazione con Corepla. Perché grazie a iniziative come questa, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti, anche delle utenze più piccole, cresce la consapevolezza e l’abitudine al riciclo e riuso dei rifiuti”.