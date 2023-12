E’ rimasto bloccato dentro nel magazzino che ha tentato di svaligiare. E’ accaduto vicino alla chiesa di Sant’Agostino, in pieno centro storico.

In manette è finito un marocchino di circa 40 anni per tentato furto aggravato: l’uomo ha utilizzato un piede di porco per forzare una saracinesca, strisciarvi sotto e rubare all’interno del box. Il tentato furto è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza collegate direttamente con la sala operativa della polizia.

Ciò ha permesso al personale dell’Upgsp (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico), delle Nibbio (le pattuglie che si muovono in moto) e del commissariato Centro di intervenire e bloccare l’uomo, che nel frattempo è rimasto bloccato all’interno del box perché, una volta tolta la leva, la saracinesca si è abbassata.

“Un profondo ringraziamento alla Polizia di Stato – scrivono sui social – agli agenti del Commissariato Centro, ai Falchi, agli altri equipaggi intervenuti che in grande sinergia con la Sala Operativa della Questura di Palermo, sprezzanti dell’incognito

pericolo, sono immediatamente intervenuti ed hanno effettuato l’arresto di un noto pregiudicato, autore di diversi furti ai danni dei cittadini, intento ad effettuare un furto con scasso all’interno della mia proprietà assicurandolo alla giustizia”.