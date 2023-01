Richiede il reddito con il marito in carcere per mafia, assolta

Il Palermo verso la trasferta di Ascoli, lavoro a parte per Bettella e Vido

Doppia sessione di allenamento per la squadra di Eugenio Corini. Bettella ha lavorato con i fisioterapisti: ieri era stato fermato in anticipo in via precauzionale a causa di un risentimento muscolare. Palestra e terapie, invece, per Luca Vido per via di una lesione distrattiva.

