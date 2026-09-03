Riprenderanno a partire da domani, venerdì 4 settembre, i lavori sulla galleria Corleone, lungo la Strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”, uno degli interventi infrastrutturali seguiti da Anas e dall’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana.

Rischio di crolli parziali, servono 5 mesi in più

Nel corso degli interventi erano emerse criticità impreviste che avevano reso necessaria una perizia di variante. In particolare, era stato rilevato un degrado corticale della calotta, con rischio di distacchi, oltre alla presenza di materiale contenente amianto nei giunti strutturali. Di fronte a queste condizioni, Anas e assessorato avevano ritenuto prioritario tutelare la sicurezza delle maestranze impegnate nel cantiere e dei futuri utenti dell’infrastruttura, disponendo la riprogettazione dell’intervento. La predisposizione della variante aveva comportato, così, una sospensione del cantiere di oltre cinque mesi, necessaria per riesaminare e adeguare in modo approfondito le opere. Con la ripresa dei lavori sarà possibile avviare l’iter autorizzativo e le operazioni di bonifica e smaltimento dell’amianto.

Quasi un altro milione di opere

L’intervento previsto dalla variante comporta un adeguamento economico di circa 900 mila euro, interamente coperto attraverso i ribassi d’asta dell’appalto, senza ulteriori oneri per la finanza regionale. È inoltre prevista un’estensione dei tempi di esecuzione di 150 giorni, necessaria per completare le lavorazioni strutturali e per attendere il via libera definitivo del Genio civile.

Occhi puntati sulla sicurezza

“La sicurezza delle maestranze e degli utenti viene prima di tutto – commenta l’assessore regionale Alessandro Aricò – Di fronte alle criticità impreviste riscontrate nella galleria Corleone, la scelta di Anas e della Regione è stata quella di fermarsi, verificare e riprogettare l’intervento per garantire condizioni adeguate e un’opera più solida e duratura. Questa mattina, a seguito dell’incontro con il responsabile della struttura territoriale Anas Sicilia, Nicola Montesano, abbiamo definito la ripresa dei lavori per venerdì 4 settembre. Si tratta di un passaggio importante, che consentirà di avviare le attività di bonifica e smaltimento dell’amianto e di procedere con le opere necessarie alla messa in sicurezza della calotta. La ripartenza del cantiere dimostra la capacità dell’amministrazione regionale di affrontare con responsabilità le difficoltà tecniche che possono emergere durante un intervento complesso, senza rinunciare agli obiettivi e garantendo trasparenza e continuità nell’azione amministrativa”.

“L’obiettivo dell’assessorato – conclude Aricò – resta quello di restituire al territorio un’infrastruttura moderna, sicura e duratura, nel minor tempo possibile, confermando l’impegno della Regione Siciliana per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete viaria dell’Isola”.