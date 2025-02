La scadenza è fissata al 13 febbraio, dunque domani, e i rumors dicono che la rotazione dei dirigenti arriverà entro dopodomani, venerdì 14 febbraio, ma non sarà una dichiarazione d’amore di san Valentino. Niente sconti, qualche mancata riconferma e soprattutto tutti coloro i quali hanno già ricoperto un incarico per 5 anni dovranno spostarsi.

Ma la rotazione stabilita dalle regole anti corruzione non piace alle categorie produttive e agli ordini professionali. Dopo l’appello degli artigiani che chiedono di non spostare il direttore delle Attività produttive Carmelo Frittita, arriva quello del presidente della Federazione dell’ordine degli agronomi Sicilia che chiede di non spostare neanche il direttore del dipartimento dell’Agricoltura, Dario Cartabellotta.

Cartabellotta rappresenta “stabilità e speranza”

“In un contesto di sfide senza precedenti, il Dipartimento Agricoltura della Sicilia si trova a dover affrontare problematiche complesse e blocchi che minacciano il futuro delle imprese agricole. In questo scenario, emerge la figura di Dario Cartabellotta, direttore del dipartimento, la cui visione chiara e la determinazione rappresentano un faro di speranza e innovazione” dice Totò Fiore, presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia.

“Cartabellotta si è dimostrato un dirigente capace di scuotere le acque di una programmazione stagnante, avviando con successo la spesa di fondi vitali per il settore agricolo. La sua leadership ha permesso di mantenere viva e propositiva l’attività del dipartimento anche in momenti di forte difficoltà internazionale, segnati dalla pandemia di Covid19 e dal conflitto russo-ucraino. Le sue azioni tempestive e strategiche hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire l’avanzamento delle spese e nel prevenire il fallimento di numerose imprese agricole”.

“Oggi più che mai, è fondamentale manifestare il nostro apprezzamento per il lavoro svolto e per quello che Cartabellotta continuerà a realizzare. La stima per il suo impegno e la sua abnegazione è palpabile, e non ci limitiamo a esprimerla solo in contesti formali, ma la portiamo anche nelle conversazioni quotidiane. Siamo convinti e ci auspichiamo che possa continuare a dirigere e condurre a termine e avviare una programmazione fondamentale per le imprese agricole della Sicilia”, aggiunge.

Sostegno e profonda convinzione

“La forza della sua leadership risiede nella capacità di guardare non solo agli obiettivi particolari, ma a una visione tecnica ma anche generale che abbraccia il bene comune. In un momento in cui le certezze sembrano mancare e le sfide si moltiplicano, la figura di Cartabellotta rappresenta un elemento di stabilità e competenza. La sua dedizione al settore agricolo e la sua lungimiranza sono qualità che non possiamo ignorare.

In conclusione, il nostro sostegno a Dario Cartabellotta non è solo una questione di parole, ma una convinzione profonda. In un periodo di incertezze, è essenziale avere un leader capace di affrontare le sfide con determinazione e visione. La Sicilia ha bisogno di dirigenti come lui, pronti a lavorare per il futuro delle nostre imprese agricole e per il benessere della nostra comunità”.