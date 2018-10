Per ridurre costi e impatto ambientale

Com’è possibile risparmiare attraverso l’uso delle fonti di energia rinnovabile? Come conciliare costi e rispetto per l’ambiente? Domande a cui è possibile dare risposte certe e che interessano molti consumatori. Il progetto CasaRinnovabile, infatti, si occupa di fornire informazioni a tutti i cittadini sulle fonti rinnovabili. L’iniziativa rientra all’intero di C.L.E.A.R. 2.0, una proposta finanziata dall’Unione Europea, partita nel 2017, che guida attivamente i consumatori attraverso tutte le fasi che portano all’acquisto di tecnologie energetiche rinnovabili e a bassa emissione di carbonio.

Il progetto è stato presentato a Palermo in un incontro patrocinato da Altroconsumo, l’associazione italiana di consumatori. “Sono stato direttore di Arpa Sicilia per 10 anni – ha affermato il Vice Sindaco di Palermo Sergio Marino, presente all’evento – e ho da sempre cercato, attraverso diversi interventi, di difendere l’ambiente. Le istituzioni, inoltre, hanno assunto l’impegno di realizzare la Carta dello sviluppo della città ecosostenibile, attraverso l’adozione di iniziative volte a rendere il nostro contesto urbano vivibile e sostenibile. Questo significa parlare anche di salute e sicurezza. E’ necessario cambiare il nostro stile di vita, quello del passato può causare disastri ambientali, e ne abbiamo avuto prova proprio in questi giorni”.

Una delle fonti rinnovabili più utilizzate in Italia è quella solare. Secondo i dati di Terna e del Gse, l’8% del totale dell’energia prodotta in Italia arriva da solare, in particolare da questa arriva il 24% della produzione italiana da fonte rinnovabile. La principale forma di incentivazione all’utilizzo di queste fonti arriva dalla riduzione dei costi di spesa. I fabbisogni medi di un’abitazione comune, infatti, specie se concentrati nelle ore diurne, possono essere coperti anche del tutto da un’installazione di moduli fotovoltaici. La produzione fotovoltaica serve per il 40% all’abitazione e per il 60% viene reimmessa nella rete che la valorizza, cioè che paga una cifra stabilita e i cui valori cambiano di regione in regione.

Il forum di CasaRinnovabile è disponibile al sito: https://www.altroconsumo.it/casa-energia/energia-rinnovabile/speciali/casarinnovabile