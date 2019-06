Una rissa davanti ad una libreria per bambini via Terrasanta a Palermo tra due mendicanti stranieri. Uno dei due nel corso di una lite per futili motivi dopo una scazzottata ha preso un coltello e ha ferito l’altro al braccio cercando di fuggire.

Prima però ha tentato di sbarazzarsi del coltello gettandolo in un tombino. Diversi passanti hanno chiamato il 113

Sono intervenute quattro volanti di polizia che sono riusciti a riportare la calma.

I due clochard solitamente cercando qualche soldo tra i clienti di un supermercato della zona. Non si comprende cosa questa mattina ha scatenato la lite.

Gli investigatori hanno sentito alcuni dei testimoni e chiesto di acquisire le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’intera scena.

Il coltello nel tombino è stato recuperato dai vigili del fuoco.