“Una rissa con pistola e coltelli tra giovani nordafricani è scoppiata in via Maqueda a Palermo nel tratto pedonale tra via Fiume a via Trieste”. A presentare l’ennesima denuncia sono stati un gruppo di residenti del comitato uniti per il quartiere che hanno scritto quanto accaduto lo scorso sabato intorno alle 21.

“Ci sono volute le sirene della polizia chiamate dai residenti per fare dileguare i contendenti della rissa che oltre ai lanci di oggetti ha visto la presenza di una pistola e di coltelli – dicono i residenti nell’esposto – I denunciati hanno chiesto alla polizia di acquisire le immagini registrate dalle telecamere nel perimetro in questione, e inoltre hanno sollecitato un presidio delle forze dell’ordine nella zona in questione”.

In quel tratto di strada lo scorso 4 luglio scorso è morto in ospedale un giovane di 20 anni ferito durante una rissa scoppiata sempre tra gruppi di giovani. Per quel delitto è stato arrestato un altro giovane somalo di 28 anni. Fondamentali le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire quanto avvenne in quel tratto di strada dove trascorrono diverse ore gruppi di giovani che spesso provocano risse e liti anche violente.