​I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo hanno scoperto una piantagione di cannabis in pieno centro a Palermo e arrestato un palermitano di 22 anni e denunciato giovane di 21 anni con l’accusa di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.

Nel corso dell’intervento in via Austria nel quartiere Uditore è stato arrestato un 52enne accusato responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento che ha aggredito i militari.

Una volta individuata la piantagione grazie agli elicotteristi del 9 nucleo di notte è scattato il blitz. Sono stati trovati nel terreno due giovani che stavano irrigando. Il 22 enne è stato acchiappato mentre il 21 enne è fuggito e bloccato successivamente.

Nel corso dell’arresto un uomo di 52 anni si è avvicinato al giovane che stava per entrare nell’auto dei carabinieri e ha cercato di portare via dalla tasca dei pantaloni di quest’ultimo un mazzo di banconote arrotolate.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo di 52 anni che ha spintonato i militari. L’uomo ha cercato di istigare circa quindici persone arrivati in zona creando confusione nel tentativo di favorire la fuga del fermato e di raggiungere nuovamente l’autovettura. L’arrivo dei rinforzi dei carabinieri ha consentito di riportare la calma e portare in caserma gli arrestati. Sono state sequestrate 60 piante e la somma di 945 euro.