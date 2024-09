Nuova rissa tra i tifosi del Palermo della curva nord e della curva sud poco prima della prima partita in casa dei rosanero con il Cosenza. Pare che sia il seguito di quanto visto a Cremona dopo l’episodio del furto della maglietta donata da Blin a una bambina, poi restituita dopo la rissa.

Scazzottata tra più di 20 persone

Stasera nell’area in ci sono i furgoni della ristorazione, c’è stata un’altra scazzottata durata una decina di secondi. Alla rissa hanno partecipato più di venti persone. Sono intervenuti i poliziotti per sedare la lite. La tensione tra le due fazioni della stessa tifoseria resta molto alta.

Le indagini della polizia

Teatro delle violenze l’area dove si posizionano i furgoni della ristorazione in piazza Giovanni Paolo II. Le immagini girate da alcuni residenti. Sull’episodio sono in corso le indagini della polizia

Possibile “regolamento di conti”

Dopo quanto accaduto nel settore ospiti di Cremona martedì scorso, una nuova rissa ha visto protagonisti i tifosi del Palermo della Curva Nord e della Curva Sud poco prima della prima partita in casa dei rosanero con il Cosenza di ieri sera. Qualcuno ipotizza che si possa trattare proprio di un “regolamento di conti” dopo l’episodio della maglietta donata da Blin a una bambina, poi restituita dopo la rissa. Ieri sera nell’area dove ci sono i furgoni della ristorazione in piazza Giovanni Paolo II, ci sono stati altri momenti di tensione culminati in una scazzottata. Sull’episodio sta indagando la polizia.

Rissa tra giovani in un pub di via Dante, cinque in fuga e un dipendente in ospedale

Una rissa è scoppiata al pub Krust di via Dante, a pochi passi dal teatro Politeama a Palermo. E’ successo intorno alle due della scorsa notte. Cinque giovani si sono scagliati contro un gruppo di ragazzi. Sono volati sedie e tavolini. Qualcuno ha anche danneggiato le auto parcheggiate. Alla fine i cinque sono scappati. Tre sono saliti su un’auto e due su uno scooter. Le indagini sono condotte dalla polizia. Uno dei dipendenti del locale è stato soccorso dai sanitari del 118. Sono stati necessari diversi punti di sutura alla testa. Sul posto sono arrivate anche le volanti. A chiamare la polizia, che ora indaga sul caso, sono stati altri clienti ed alcuni residenti. Gli inquirenti avrebbero già sentito i titolari dei locali e anche alcuni avventori: potrebbero tornare utili le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza.