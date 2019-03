Indagini per risalire agli aggressori

La sera dello scorso 30 dicembre, nei locali di un pub di via Candelai, sei giovani picchiarono un ragazzo di 17 anni.

Il ragazzo aveva soccorso un’amica che era stata importunata da uno sconosciuto. Un aiuto pagato a caro prezzo.

La vittima è stata accerchiata in modo vigliacco da sei ragazzi coetanei che lo colpirono al capo con calci e pugni, gli provocarono ecchimosi e fratture e lo costrinsero ad un delicato intervento chirurgico.

Effetto collaterale del tafferuglio fu il fuggi fuggi dei giovani presenti che si allontanarono, in modo scomposto, per evitare di essere coinvolti nella rissa.

Mentre sono ancora in corso serrate indagini da parte della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. “Oreto-stazione”, per risalire agli autori del pestaggio, la sera dell’1 marzo, è stato notificato un provvedimento, emesso dal Questore di Palermo, di sospensione per giorni 7 dell’autorizzazione per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con tale provvedimento, di natura preventiva e cautelare, il Questore ha inteso garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, apprestando uno specifico strumento, come previsto dalla legge, volto a scoraggiare elementi rissosi.