Nuova rissa scoppiata davanti alla discoteca Mob di Carini. Alcuni ragazzi volevano entrare senza pagar il biglietto nel locale che adesso ha cambiato denominazione Dragon discoteque. Sono scoppiati tafferugli e un ragazzo è finito in ospedale.

E’ successo la notte del 14 dicembre. Oggi il questore ha deciso di sospendere temporaneamente la licenza di pubblico spettacolo dell’attività per 25 giorni nonché la Scia per la somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dall’articolo 100 del Testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 per medicare i giovani che si sono picchiati e trasportarne uno in ospedale. Il ferito è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

“Tensioni e scontri – si legge in una nota della questura – hanno chiaramente ingenerato allarme e insicurezza, esponendo a serio pericolo l’incolumità degli avventori non coinvolti nei fatti”.

L’episodio è il quarto registrato nel corso dell’ultimo anno e dimostra come i gestori abbiano adottato dei protocolli gestionali ancora inadeguati.