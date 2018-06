Rissa con una persona sanguinante in testa in via Belgio a Palermo nei pressi della polisportiva. Dopo un incidente stradale due automobilisti sono venuti alle mani.

Uno dei due è stato aggredito e colpito alla testa. La persona è finita per terra con una vistosa ferita.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato la vittima all’ospedale Villa Sofia. L’aggressore è stato fermato e portato in commissariato insieme ad un parente.

Sono in corso indagini per accertare quello che è successo.

In via Belgio sono arrivate diverse auto della polizia che indaga.