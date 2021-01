Arrestato dai militari della capitaneria di porto durante i controlli anti assembramento nella zona rossa di Santa Flavia. I militari hanno notato un gruppo di uomini nella zona di piano Stenditore.

Si sono avvicinati e hanno iniziato ad identificarli. Un uomo di 52 anni infastidito ha iniziato ad inveire contro i militari e ha iniziato a spintonarli senza volere consegnare i documenti.

A questo punto è stato bloccato e portato in caserma. Accompagnato nell’ufficio circondariale marittimo della guardia costiera di Porticello l’uomo è stato infine posto in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno nel Tribunale di Termini Imerese e portato nella propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima.