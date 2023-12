Rissa in piazza Duomo a Terrasini nel palermitano. Poco dopo lo scontro si sarebbe spostato nella vicina villetta comunale. Le indagini sono condotte dai carabinieri nella lite per strada in cui sarebbero stati coinvolti oltre dieci giovani.

Nessuno si sarebbe presentato al pronto soccorso o avrebbe sporto denuncia. Quando i carabinieri del radiomobile della compagnia di Carini sono arrivati chiamati da alcuni passanti per strada non c’era più nessuno.

Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza che potrebbero fornire un importante contributo per identificare i partecipanti, che oltre a utilizzare le mani avrebbe usato e lanciato delle bottiglie di vetro.

“Facciamo tanto per il nostro comune – dice il sindaco, Giosuè Maniaci – poi quattro balordi distruggono tutto in pochi minuti e per motivi del tutto futili. Spero che i carabinieri possano risalire il prima possibile all’identità dei responsabili e punirli. Abbiamo predisposto diverse ordinanze nel tempo per limitare la musica fino all’una, servire l’alcol solo ai tavoli e niente vetro dopo le 23 ma non è sufficiente. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.