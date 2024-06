Una rissa nel reparto di malattie infettive all’ospedale Policlinico di Palermo. Un paziente ha picchiato un altro perché avrebbe saltato la fila. Sono intervenuti per riportare la calma nell’ambulatoria chiamati dai personale medico. I militari hanno denunciato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio un 31enne che poi è passato dal pronto soccorso per farsi controllare. La lite si è verificata in sala d’aspetto. I due si sono picchiati nella colluttazione il 31 enne avrebbe fatto cadere una scrivania e il computer. I carabinieri stanno cercando l’altra persona coinvolta nella rissa.

La rissa in via Dante

Maxi rissa nelle settimane scorse in via Dante a Palermo. Una violenta lite e scoppiata tra alcuni cittadini originari dello Sri Lanka. Pugni, calci e colpi di spranghe e bottiglie. Quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato a terra un solo giovane di 30 anni con gravi ferite alla testa e al corpo. È stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Cervello. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza per cercare di risalire a quanti hanno preso parte alla rissa. Non è chiaro quale sia stata la causa che ha scatenato la scazzottata.

Scazzottata a Ortigia

Una maxi rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, è scoppiata nella tarda mattinata di mercoledì al Molo Zanagora, in Ortigia, nell’area del Porto Grande. Non sono chiare le ragioni per cui si è scatenata la zuffa, di certo che solo una persona, un uomo, ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I. Quando è stato sentito per scoprire cosa gli fosse accaduto il ferito, che ha rimediato solo qualche contusione al punto da essere dimesso subito, ha preferito essere vago. Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che stanno provando a ricostruire la vicenda, a cominciare dai partecipanti alla rissa.