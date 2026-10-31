Un fine settimana complesso per la viabilità palermitana. L’incrocio tra l’evento sportivo-culturale nel Parco della Favorita e le celebrazioni per la Commemorazione dei Defunti impone cambiamenti drastici alla circolazione. Ecco come muoversi tra divieti, sensi unici e percorsi obbligati.

La Domenica Favorita: il parco si ferma

Domenica 1° novembre, il Parco della Favorita diventerà una grande agorà a cielo aperto, ma a un prezzo: la totale paralisi del transito veicolare privato. Il provvedimento, attivo dalle 8.30 alle 14.30 (e comunque fino a cessate esigenze), prevede la chiusura di viale Diana e viale Ercole. La zona interessata dalle limitazioni si estende anche a via Case Rocca (tra viale Ercole e viale del Fante), alle strade di collegamento del “Piazzale dei Matrimoni”, al tratto interno tra la Fontana d’Ercole e viale della Favorita Duca degli Abruzzi, e a viale Margherita di Savoia, nel tratto tra via Mater Dolorosa e il Cancello Giusino. Per muoversi all’interno, saranno attive le navette AMAT, mentre la viabilità ordinaria dovrà cercare percorsi alternativi lungo gli assi di viale Venere e viale dell’Olimpo.

Commemorazione dei Defunti: le aree cimiteriali

L’attenzione si sposta poi su tutti i cimiteri cittadini, dove le misure saranno attive l’1 e il 2 novembre (dalle 7 alle 17). Presso il Cimitero di Santa Maria di Gesù, il dispositivo prevede l’istituzione di sensi unici in via Santa Maria di Gesù (nel tratto tra via Falsomiele e via Regione Siciliana) e in via Brasca (tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesù). Divieto di sosta con rimozione sarà esteso all’intero slargo antistante il cimitero, fatta eccezione per i veicoli al servizio di persone con disabilità. Restrizioni severe interesseranno anche piazza Cappuccini, interdetta alla sosta, e numerose strade limitrofe agli accessi monumentali, tra cui via del Vespro, via Parlavecchio e via Zancla.

Mappa di obblighi, divieti e limitazioni

Per orientarsi nel marasma del fine settimana, ecco un riepilogo rapido: