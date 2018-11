Intervento di polizia e vigili del fuoco

E scappato all’alt dei poliziotti nella zona di via Oreto e il ponte di ferro a bordo di una Smart. Una fuga precipitosa finita in via Gemmellaro a due passi da via Perez.

Un giovane a bordo dell’auto arrivato nei pressi ha tentato una fuga dentro un palazzo e poi nei balconi.

sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e diverse volanti della polizia. Tutto per acciuffare il giovane che ha cercato in tutti i modi di mettersi in fuga.

Alla fine è rimasto bloccato proprio tra i balconi del palazzo e gli agenti di polizia sono riusciti a prenderlo.