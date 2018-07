Il vicesindaco: "Abbiamo requisito delle tombe la prossime settimana tumuleremo le salme"

Al Comune di Roccamena (Pa) le salme in attesa di essere tumulate sono conservate nell’ufficio del custode del cimitero.

Una di queste si trova lì da aprile. Con la stagione estiva le condizioni igienico-sanitarie all’interno di questi locali, utilizzati come uffici, sono precarie. Forti odori e ambienti non idonei dove da settimane ci sono già sette bare in attesa del seppellimento.

“Ci siamo trovata davanti ad una situazione eccezionale – dice il vicesindaco Domenico Foto – Sto seguendo la vicenda da vicino. Abbiamo già requisito alcune tombe nelle cappelle presenti nel cimitero e già la prossima settimana le salme saranno tumulate. Parallelamente abbiamo già pronto un progetto per la costruzione di altre 24 nuovi loculi”.