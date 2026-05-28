La manifestazione indetta dall'amministrazione comunale e industriali

Una manifestazione di solidarietà è stata organizzata dopo l’attentato incendiario che nella notte tra martedì e mercoledì ha colpito il nuovo showroom di Sicily by Car, sulla strada statale 113 a Villagrazia di Carini. L’amministrazione comunale di Carini e gli imprenditori hanno organizzato per venerdì 29 maggio alle 18 un sit-in di solidarietà davanti lo showroom della Sicily by Car dove la notte tra martedì e mercoledì tre uomini a volto coperto hanno dato fuoco a circa 26 auto.

La solidarietà all’azienda dal neo sindaco

“Dopo il vile attentato incendiario – dice il neo sindaco di Carini Rossella Covello – in un momento delicato per il tessuto economico e occupazionale del nostro territorio, ritengo doveroso esprimere la massima vicinanza della nostra comunità a una realtà imprenditoriale importante e ai suoi dipendenti. Per questo motivo, rivolgo a tutti voi un formale invito a prendere parte a un sit-in di solidarietà a sostegno dell’azienda di Tommaso Dragotto, dei suoi lavoratori e delle loro rispettive famiglie”.

Sarà presente don Angelo Inzerillo, parroco di Santa Maria delle Grazie di Villagrazia di Carini. Accanto alla comunità locale si schiera l’intero comparto produttivo della zona.

La vicinanza degli imprenditori

Il presidente del coordinamento imprenditori dell’area industriale di Carini Giuseppe Pezzati ha confermato la partecipazione della rappresentanza degli imprenditori e degli amministratori per dare un segnale tangibile di presenza e per ribadire che i lavoratori non saranno lasciati soli.

“Ci saremo anche noi per dare ancora una volta un segnale di vicinanza all’azienda e ai suoi lavoratori: non sono soli, con loro ci sono tutti gli imprenditori, gli amministratori e, più in generale, le persone oneste. È il momento di restare uniti – dichiara il presidente Giuseppe Pezzati – e di alzare le dovute barriere a difesa delle nostre aziende e di chi ci lavora ogni giorno”.