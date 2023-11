Ruba una borsa ad una donna dall’auto nel parcheggio dell’ospedale di Castelvetrano e va a prelevare i soldi con il bancomat trovato nel portafoglio. I carabinieri hanno arrestato un 47enne accusato di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento.

A chiedere aiuto ai militari la vittima che aveva chiamato la banca per bloccare la carta e le era stato riferito che in pochi minuti erano stati prelevati 270 euro da uno sportello automatico che si trovava non distante dall’ospedale.

I militari grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire al ladro che è stato bloccato ancora con addosso la carta di credito e la somma appena prelevata. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la presentazione alla pg.