Bloccato dagli agenti della Polfer

E’ stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dello scalo ferroviario di Brancaccio mentre armeggiava nei pressi di una motrice parcheggiata in quel deposito locomotive.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato Cristian Rizzuto 29 anni palermitano accusato di furto di rame.

È stato sequestrato il coltello da cucina dalla lama in acciaio lunga 10 centimetro che era stato utilizzato per tagliare le trecce di rame. L’oro rosso trafugato, invece, consistente in 5 spezzoni di diversa lunghezza, per un totale di 3 chili, è stato restituito a Trenitalia.

L’arresto è stato convalidato.