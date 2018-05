Indaga la polizia marittima

Maxi furto nella nave Excelsior della Grandi Navi Veloci che da Genova è arrivata attorno alle 19 stasera al porto di Palermo.

Una volta giunta al porto il personale ha denunciato alla Polizia la sparizione della cassaforte con dentro diverse migliaia di euro.

I passeggeri sono sbarcati e sono iniziati i controlli da parte della polizia marittima.

La nave doveva ripartire da Palermo alla volta di Genova, ma tarderà nella partenza visto che si devono eseguire tutti i controlli.

Nel corso di questi viaggi capita che alcuni passeggeri subiscano i furti nelle auto in stiva, ma mai i ladri si erano spinti a tanto. Lo hanno scritto in alcune recensioni dopo il viaggio sull’imbarcazione.

In queste ore sono sentiti dalla polizia il personale a bordo per cercare di ricostruire quanto accaduto e comprendere come sia stato possibile che la cassaforte sia rimasta incustodita e in balia dei malviventi che sapevano evidentemente dove si trovasse la cassaforte.

Da capire anche come i ladri siano riusciti a portarla fuori. Forse a bordo di una vettura o di un furgone. Saranno ore di lungo lavoro da parte degli agenti che dovranno visionare le immagini per cercare di risalire a chi ha soffiato sotto il naso il forziere.