I carabinieri della compagnia di Carini hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale di Palermo nei confronti di Stefano Randazzo, 21 anni, Giovanni Pumo, 20 anni e Cristian Viola, 20 anni accusati di furto aggravato e ricettazione.

I tre sarebbero responsabili del furto di distributore automatico di tabacchi avvenuto in Corso Italia a Carini. Un mese fa i militari hanno notato i tre a bordo di un auto in via Don Sturzo con il bagagliaio aperto con dentro un distributore automatico di tabacchi.

I giovani hanno lasciato cadere il dispenser con dentro le sigarette e i soldi e sono riusciti a fuggire. I militari li hanno riconosciuti e dopo indagini li hanno denunciati per furto.