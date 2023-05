Complesso parrocchiale San Pietro

E’ stata ritrovata, abbandonata in via Guglielmo Pepe, la stradina che costeggia il complesso parrocchiale di San Pietro, la cassetta delle candele votive per le offerte, rubata all’interno chiesa che era posta accanto l’immagine del Cuore di Gesù.

Il ritrovamento

Il ritrovamento del portacandele con la cassetta delle offerte abbandonato è stato segnalato al parroco don Salvatore Pagano dai carabinieri che hanno notato il candeliere nel corso dei normali controlli sul territorio. Il furto si era verificato nel pomeriggio di lunedì scorso poco prima della celebrazione Eucaristica.

Il ladro era già stato notato

Il ladruncolo, probabilmente, un giovane sui 20 anni che era stato notato sul sagrato pochi minuti prima del furto, approfittando del fatto che il sacrista, Santino Di Salvo era impegnato nei lavori di sistemazione del giardino del Complesso parrocchiale di via Mattarella, ha eluso la sua sorveglianza è entrato in chiesa ed ha asportato il contenitore delle offerte posto all’ingresso della chiesa. Del furto compiuto con destrezza non si era accorto nessuno. Immediatamente il sacrista, non vedendo il candeliere ha fatto il giro dell’isolato nella speranza di ritrovarlo ma la sua ricerca si è rivelata vana.

Stamani invece il ritrovamento e all’interno del contenitore erano rimaste anche alcune monete per un ammontare di 5 euro e 20 centesimi. Il parroco ha sporto denuncia contro ignoti.

Le statue riconsegnate a Carini

I carabinieri hanno riconsegnato le statue della Madonna di Lourdes e di Bernardette trafugata nei giorni scorsi dalla chiesa del Loreto in corso Garibaldi a Carini. Le due statue sono state ritrovate nei pressi della chiesa dell’Assunta in via Francesco Cangialosi. Un passante ha notato le due statue e ha chiamato il parroco padre Giacomo che ha chiamato i carabinieri. Tanti i fedeli che si sono mobilitati per ritrovare le statue. Il parroco della chiesa di Loreto l’arciprete don Giacomo Sgroi aveva lanciato un accorato appello perché le statue rubate fossero restituite. I carabinieri della stazione di Carini hanno riconsegnato le statue.