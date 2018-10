Rubata nella notte la cassaforte della Ottava circoscrizione in via Fileti a Palermo. I ladri indisturbati hanno agito di notte aprendo il portone d’ingresso e portandosi via la cassaforte con dentro circa 2 mila euro e alcuni documenti.

Nell’armadio blindato dovrebbero esserci anche le carta d’identità. Dentro la circoscrizione non sono né telecamere e l’allarme è stato disattivato.

Questa mattina i responsabili della circoscrizione hanno presentato la denuncia.

“Non è la prima volta che subiamo furti nella circoscrizione – dice il presidente Marco Frasca Polara – Sono andati a colpo sicuro in una stanza solitamente chiusa a chiave. Dentro la cassaforte c’erano i soldi dei pass delle zone blu. Sono entrati dalla porta d’ingresso”.